В Москве ожидаются дождь и до 9 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6−11 градусов.

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Облачная погода, дождь и температура до плюс 9 градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 7−9 градусов тепла, в ночь на понедельник температура может опуститься до плюс 3 градусов.

Ветер прогнозируется восточный с переходом на северо-восточный, 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 6 — плюс 11 градусов. В ночь на понедельник столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 1 градус.