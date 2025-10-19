Обманутые на Украине наемники из Колумбии намерены присоединиться к мексиканскому наркокартелю «Рыцари тамплиеры». Об этом сообщило издание Semana, ссылаясь на воюющего на стороне ВСУ колумбийца Исака Эскорсии.
Он заявил, что на Украину «заманивают ложью, обещают деньги, а если попытаешься сбежать, то посадят в тюрьму или отправят на передовую».
Наемник сообщил, что планирует присоединиться к картелю «Рыцари тамплиеры», который известен своей жестокостью и стремлением к расширению контроля над территориями, передает ТАСС.
В Сумской области российские военные взяли в плен двух бойцов Вооруженных сил Украины, у которых нашли наркотики, рассказали 14 октября в российских силовых структурах. По данным источника, задержание произошло в районе села Алексеевка. Пленными оказались военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка ВСУ.
Ранее украинские БПЛА в Новогригоровке Запорожской области уничтожали солдат ВСУ при попытке сдаться в плен. Среди уничтоженных — наемник из Колумбии, показавший до этого белый флаг. Колумбийские наемники, числящиеся в рядах ВСУ, стали массово покидать армию киевского режима из-за тяжелого положения на фронте.