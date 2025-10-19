Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вильфанд рассказал, как СМИ вынудили его давать советы о смене резины

Вильфанд рассказал о случае, когда журналисты вынудили его дать рекомендацию.

Источник: Комсомольская правда

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стал советовать автолюбителям менять резину после вопроса журналистов о его личном автомобиле.

«Я всегда говорю, что задача метеорологов — прогнозировать, а принимать решение должны сами люди. Но однажды меня спросили: “ну хорошо, а вы сами сменили?” Приперли к стенке и все, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать», — сказал синоптик в беседе с РИА Новости.

Накануне Вильфанд также заявил, что не делает секретных прогнозов, а все данные публикует открыто. Также он пояснил, что из-за изменчивости погоды точные долгосрочные прогнозы сделать невозможно.

На днях синоптик проинформировал о переходе погоды в зимний режим. По его прогнозу, не следует ждать комфортных температур даже в южных регионах России.

Узнать больше по теме
Роман Вильфанд: биография главного синоптика России
Роман Вильфанд — российский метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России. Ученый известен своими прогнозами погоды, которые регулярно появляются в СМИ. Но у Вильфанда есть много других достижений. Подробнее о них — в нашем материале.
Читать дальше