Вильфанд рассказал, как СМИ вынудили его давать советы о смене резины

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что стал советовать автолюбителям менять резину после вопроса журналистов о его личном автомобиле.
«Я всегда говорю, что задача метеорологов — прогнозировать, а принимать решение должны сами люди. Но однажды меня спросили: “ну хорошо, а вы сами сменили?” Приперли к стенке и все, и поэтому я уже вынужден какие-то рекомендации теперь давать», — сказал синоптик в беседе с РИА Новости.
Накануне Вильфанд также заявил, что не делает секретных прогнозов, а все данные публикует открыто. Также он пояснил, что из-за изменчивости погоды точные долгосрочные прогнозы сделать невозможно.
На днях синоптик проинформировал о переходе погоды в зимний режим. По его прогнозу, не следует ждать комфортных температур даже в южных регионах России.