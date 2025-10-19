ВСУ ударили по промышленному объекту в Оренбургской области

ВСУ атаковали Оренбургскую область. Частично пострадала инфраструктура газового завода. Об этом сообщил губернатор Евгений Солнцев.
Ранее в регионе были введены опасность атаки БПЛА и план «Ковер» в аэропорту. Скорректирован ряд авиамаршрутов.
