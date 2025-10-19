Ричмонд
Более 40 человек поступили в больницы Бурятии из-за инфекции: в Роспотребнадзоре сделали вывод

Роспотребнадзор Бурятии: 43 человека попали в больницу с кишечной инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В Бурятии зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции. Так, уже 43 человека поступили в больницы с соответствующими симптомами. О массовом отравлении уведомили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, пишет ТАСС.

Среди госпитализированных числятся 18 детей. Заболевшие употребляли в пищу готовую продукцию производства компании «Восток». Ее приобрели в магазинах сети «Николаевский».

«В связи с выявлением на предприятии многочисленных и грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований приостановлены деятельность объекта, а также реализация готовой продукции в торговой сети магазинов “Николаевский”. Организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

