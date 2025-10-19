Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в Бурятии

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия заявили о том, что причиной отравления 43 человек стала пища, произведенная ООО «Восток» и купленная в магазинах торговой сети «Николаевский». Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
