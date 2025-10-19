Офицер Дандыкин: ударом по вокзалу в Сумах уничтожили составы с вооружением

«В Сумской области идут бои. Противник пытается так или иначе удержать позиции, хотя сейчас уже это бесполезно. У Зеленского ничего, по большому счету, не получилось, из того, что он хотел. Он бросает подкрепление на сумское направление, оголяя другие участки ЛБС, но пополнение уничтожается, как, например, ликвидировали группу старших офицеров СБУ», — добавил Дандыкин.