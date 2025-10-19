Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Офицер Дандыкин: ударом по вокзалу в Сумах уничтожили составы с вооружением

Удар по железнодорожному вокзалу в Сумах уничтожил эшелоны с вооружением и военной техникой, предназначенной для нужд ВСУ. Офицер Дандыкин подчеркнул, что такие атаки ослабляют потенциал противника.

Источник: Аргументы и факты

Удар по вокзалу в Сумах, о котором сообщили в подполье, уничтожил эшелоны с вооружением, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Главное передвижение войск противника сейчас на территории Украины организуют по железной дороге. Видимо, такие эшелоны с вооружением, военной техникой находились на вокзале в Сумах. Когда уничтожают даже один-два эшелона, это положительно влияет на ситуацию», — объяснил Дандыкин.

Военный эксперт уточнил, что командование ВСУ также пытается перебрасывать на сумское направление личный состав.

«В Сумской области идут бои. Противник пытается так или иначе удержать позиции, хотя сейчас уже это бесполезно. У Зеленского ничего, по большому счету, не получилось, из того, что он хотел. Он бросает подкрепление на сумское направление, оголяя другие участки ЛБС, но пополнение уничтожается, как, например, ликвидировали группу старших офицеров СБУ», — добавил Дандыкин.

Ранее о ликвидации в Сумской области группы старших офицеров СБУ «званием не ниже майора» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.