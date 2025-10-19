Удар по вокзалу в Сумах, о котором сообщили в подполье, уничтожил эшелоны с вооружением, заявил aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Главное передвижение войск противника сейчас на территории Украины организуют по железной дороге. Видимо, такие эшелоны с вооружением, военной техникой находились на вокзале в Сумах. Когда уничтожают даже один-два эшелона, это положительно влияет на ситуацию», — объяснил Дандыкин.
Военный эксперт уточнил, что командование ВСУ также пытается перебрасывать на сумское направление личный состав.
«В Сумской области идут бои. Противник пытается так или иначе удержать позиции, хотя сейчас уже это бесполезно. У Зеленского ничего, по большому счету, не получилось, из того, что он хотел. Он бросает подкрепление на сумское направление, оголяя другие участки ЛБС, но пополнение уничтожается, как, например, ликвидировали группу старших офицеров СБУ», — добавил Дандыкин.
Ранее о ликвидации в Сумской области группы старших офицеров СБУ «званием не ниже майора» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.