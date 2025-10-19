Россиянам рассказали, сколько дней в 2026 году отведено под выходные

Россияне в 2026 году будут отдыхать, согласно производственному календарю, 118 дней. Трудиться придется в два раза больше. Всего предстоит отработать 247 дней. Такими данными поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб в диалоге с РИА Новости.
Парламентарий отметила, что январь станет самым коротким месяцем по количеству дней, проведенных на работе. Трудиться придется всего 15 смен.
«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января», — сообщила Светлана Бессараб.
В 2026 году произойдут изменения в области сделок с недвижимостью. Для этого процесса потребуются только биометрические данные человека. Соответствующую систему внедрят в пользование с 1 июля.