Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам рассказали, сколько дней в 2026 году отведено под выходные

Депутат Бессараб: Всего в 2026 году будет 118 выходных и праздничных дней.

Источник: Комсомольская правда

Россияне в 2026 году будут отдыхать, согласно производственному календарю, 118 дней. Трудиться придется в два раза больше. Всего предстоит отработать 247 дней. Такими данными поделилась депутат Госдумы Светлана Бессараб в диалоге с РИА Новости.

Парламентарий отметила, что январь станет самым коротким месяцем по количеству дней, проведенных на работе. Трудиться придется всего 15 смен.

«Всего в 2026 году будет 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января», — сообщила Светлана Бессараб.

В 2026 году произойдут изменения в области сделок с недвижимостью. Для этого процесса потребуются только биометрические данные человека. Соответствующую систему внедрят в пользование с 1 июля.