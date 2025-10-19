Россиянам назвали способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

От ожидающейся шестидневной рабочей недели в конце октября можно отказаться при наличии соответствующего желания. Об этом рассказала директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев в беседе с агентством «Прайм».
Так, из-за переноса выходного с субботы на 3 ноября неделя с 27 октября станет шестидневной. Зато при пятидневке можно будет отдыхать три дня подряд — с 2 по 4 ноября.
«Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня с 1 по 4 ноября», — пояснил эксперт.
Правда, это приведет к потере в зарплате — ноябрь невыгоден для отпуска из-за малого числа рабочих дней. Тем не менее, возможность взять дополнительные дни отдыха сохраняется.
