Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали способ избежать шестидневной рабочей недели в конце октября

Муравьев рассказал, что отпуск на 1 ноября поможет избежать шестидневки.

Источник: Комсомольская правда

От ожидающейся шестидневной рабочей недели в конце октября можно отказаться при наличии соответствующего желания. Об этом рассказала директор по персоналу КРОС Сергей Муравьев в беседе с агентством «Прайм».

Так, из-за переноса выходного с субботы на 3 ноября неделя с 27 октября станет шестидневной. Зато при пятидневке можно будет отдыхать три дня подряд — с 2 по 4 ноября.

«Если вы совсем не желаете работать шестидневку, можно взять отпуск на 1 ноября. Тогда последняя неделя октября останется стандартной. И удастся отдохнуть не три, а четыре дня с 1 по 4 ноября», — пояснил эксперт.

Правда, это приведет к потере в зарплате — ноябрь невыгоден для отпуска из-за малого числа рабочих дней. Тем не менее, возможность взять дополнительные дни отдыха сохраняется.

Ранее турэксперт Наталия Ансталь рассказала, что бронируя летний отдых осенью, можно значительно сэкономить на перелетах и отелях благодаря ранним ценам.