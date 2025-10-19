Украинские формирования понесли значительные потери в зоне ответственности группировки войск «Восток» за последние сутки, сообщил представитель пресс-центра объединения Алексей Яковлев. По его словам, противник утратил как живую силу, так и технику и средства связи.
Среди уничтоженных целей оказались танк, боевая бронированная машина, несколько автомобилей, а также артиллерийские установки и реактивная система залпового огня иностранного производства. Помимо этого, были поражены станции радиоэлектронной борьбы и объекты управления беспилотной авиацией.
Особо отмечается, что в результате действий российских подразделений выведены из строя шесть станций спутниковой связи Starlink и шестнадцать пунктов управления беспилотниками, что значительно ограничило возможности ВСУ в области координации и разведки.
Ранее командир отделения 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Андрианов за пять дней в одиночку уничтожил шесть блиндажей противника в Донецкой Народной Республике.