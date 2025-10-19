Ричмонд
В волгоградский ЦПКиО приедут альпаки, ламы, лани и козы

Животные прибудут 21 октября.

Как сообщает директор парка Андрей Еркин в своем ТГ-канале, 21 октября в ЦПКиО приедут альпаки, ламы, лани и козы. Животным предстоит пройти обязательный 30-дневный карантин в специально подготовленном месте. В течение этого периода за состоянием здоровья новоселов будет вестись пристальное наблюдение: ветеринарные врачи будут ежедневно осматривать животных и брать необходимые анализы.

Андрей Еркин отметил, что зоологическая служба парка тесно сотрудничает со Станцией по борьбе с болезнями животных и территориальным управлением Россельхознадзора, чтобы в полной мере соблюсти все требования российского законодательства.