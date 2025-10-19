Подполковник Марочко: ВСУ несет колоссальные потери на Волчанских Хуторах

«После освобождения населенного пункта Тихое наши военнослужащие усилили давление на Волчанские Хутора, и сейчас там идут активные боестолкновения. Противник несет там колоссальные потери. Вместе с тем, украинское командование не считается с потерями и не спешит передислоцировать свои подразделения, пытаясь удерживать позиции на данном участке. Ситуация развивается динамично, поэтому в ближайшее время могут быть сделаны дальнейшие шаги по освобождению населенных пунктов на этом направлении», — отметил он.