Экипаж российского танка Т-72Б3М поразил опорный пункт украинских сил на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир».
По его словам, танковое подразделение выполнило задачу, атаковав позицию противника с закрытой огневой точки. Операция завершилась успешно, цель была поражена с высокой точностью.
Разведка подтвердила, что в результате удара уничтожено пять военнослужащих ВСУ.
Ранее командир отделения 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Андрианов за пять дней в одиночку уничтожил шесть блиндажей противника в Донецкой Народной Республике.