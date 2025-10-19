Ричмонд
Российский танк уничтожил пять боевиков ВСУ на Красноармейском направлении

Цель была поражена с высокой точностью.

Источник: Аргументы и факты

Экипаж российского танка Т-72Б3М поразил опорный пункт украинских сил на красноармейском направлении, сообщил РИА Новости командир танкового батальона Южного военного округа с позывным «Кефир».

По его словам, танковое подразделение выполнило задачу, атаковав позицию противника с закрытой огневой точки. Операция завершилась успешно, цель была поражена с высокой точностью.

Разведка подтвердила, что в результате удара уничтожено пять военнослужащих ВСУ.

Ранее командир отделения 589-го мотострелкового полка группировки войск «Центр» Павел Андрианов за пять дней в одиночку уничтожил шесть блиндажей противника в Донецкой Народной Республике.