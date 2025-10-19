Раскрыто, как Николай Дроздов активно восстанавливается после операции на колене

Дроздов — человек редкой скромности и большого достоинства, который никак не хотел претендовать на место, предназначенное для военнослужащих с ранениями. Он в итоге самостоятельно оплатил медицинские услуги и взял все расходы на себя, оставаясь неудовлетворённым исходом операции. В данный момент Николай Николаевич проходит курс реабилитации, заметно окреп и, по уверениям друга, ощутил положительный эффект от лечения.