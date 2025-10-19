Раскрыто, как Николай Дроздов активно восстанавливается после операции на колене

Популярный телеведущий и зоолог Николай Дроздов недавно оказался в больнице: ему провели хирургическое вмешательство на коленном суставе.
Как утверждает его близкий друг и кум, художник Никас Сафронов, итог процедуры оказался для Дроздова далеким от ожидаемого. По этой причине специалисты рекомендовали обратиться к реабилитологу, сообщает kp.ru.
Сейчас Николай Николаевич проживает на юго-западе Москвы, где действует кабинет известного врача-реабилитолога Александра Шишонина. Именно Сафронов предложил коллеге пройти восстановительный курс у этого специалиста после перенесенной операции. По словам художника, исход хирургического лечения разочаровал Дроздова. Было даже желание организовать перевод в военный госпиталь, однако знаменитый телеведущий, согласно словам Сафронова, решительно отказался от этой возможности.
Дроздов — человек редкой скромности и большого достоинства, который никак не хотел претендовать на место, предназначенное для военнослужащих с ранениями. Он в итоге самостоятельно оплатил медицинские услуги и взял все расходы на себя, оставаясь неудовлетворённым исходом операции. В данный момент Николай Николаевич проходит курс реабилитации, заметно окреп и, по уверениям друга, ощутил положительный эффект от лечения.
Недавно Дроздов сам поблагодарил Сафронова в личном сообщении за знакомство с талантливым врачом. Добавляет тепла и то, что доктор оказывает Дроздову поддержку совершенно бескорыстно, желая таким образом выразить уважение хорошо знакомому ему человеку. Сейчас ведущий постепенно приходит в форму, здоровье его приходит в норму, а специалисты отмечают даже признаки замедления старения и улучшения когнитивной деятельности.
По данным лечащего врача, у Дроздова был сильно забит шейный отдел позвоночника, что приводило к затруднениям с памятью и мешало оперативно вспоминать исторические события. После выполнения особых упражнений для шеи и ручной проработки зажатых сосудов вместе с реабилитологом, ситуация заметно улучшилась. На сегодняшний день Николай Николаевич чувствует себя бодрее, моложе и отмечает возросшую ясность ума, подытожил Никас Сафронов.
