От +11 до −2 градусов: жителей Башкирии ждут температурные качели

Опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. Так, по данным синоптиков гидрометцентра республики, сегодня, 19 октября, в течение дня ожидаются небольшие дожди, которые на севере региона местами усилятся до умеренных. В восточных районах утром осадки возможны в виде снега, на автомобильных дорогах местами образуется гололедица. Ветер юго-западный умеренной силы. Температура днем составит +5…+10°.
В понедельник, 20 октября, местами пройдут небольшие дожди, в ночные и утренние часы с мокрым снегом. Ветер поменяет направление с юго-западного на юго-восточный, оставаясь умеренным. Ночные температуры ожидаются в пределах +3…-2°, дневные — +6…+11°.
На следующий день, во вторник, 21 октября, значительных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный, постепенно переходящий в юго-восточный, умеренный. Температурный режим сохранится: ночью +3…-2°, днем +6…+11°.
