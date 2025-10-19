От +11 до −2 градусов: жителей Башкирии ждут температурные качели

Опубликован прогноз погоды в Башкирии на ближайшие дни. Так, по данным синоптиков гидрометцентра республики, сегодня, 19 октября, в течение дня ожидаются небольшие дожди, которые на севере региона местами усилятся до умеренных. В восточных районах утром осадки возможны в виде снега, на автомобильных дорогах местами образуется гололедица. Ветер юго-западный умеренной силы. Температура днем составит +5…+10°.