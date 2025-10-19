Ричмонд
В России усилят борьбу с трагедиями с новорожденными: о патронаже беременных

Сенатор Гибатдинов призвал развивать в РФ социальный патронаж беременных.

Источник: Комсомольская правда

В России продолжают работать над оказанием помощи беременным женщинам. Для предотвращения трагедий с младенцами стоит и дальше развивать систему социального патронажа. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.

Он предложил совершенствовать боксы для новорожденных. Спикер также, говоря о брошенных младенцах, добавил, что в стране «не всегда работает» система профилактики. Некоторые женщины решаются на страшные меры, не чувствуя поддержки, уточнил сенатор.

«Важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», — выступил с инициативой Айрат Гибатдинов.

В Госдуме между тем сообщили, что в 2026 году россияне смогут заключать сделки с недвижимостью бесконтактно. Систему оформления договоров по биометрии внедрят в пользование с 1 июля.