В России усилят борьбу с трагедиями с новорожденными: о патронаже беременных

В России продолжают работать над оказанием помощи беременным женщинам. Для предотвращения трагедий с младенцами стоит и дальше развивать систему социального патронажа. Об этом заявил сенатор Айрат Гибатдинов в беседе с ТАСС.
Он предложил совершенствовать боксы для новорожденных. Спикер также, говоря о брошенных младенцах, добавил, что в стране «не всегда работает» система профилактики. Некоторые женщины решаются на страшные меры, не чувствуя поддержки, уточнил сенатор.
«Важно работать именно с причинами таких трагедий. Необходимо активнее выявлять женщин, не вставших на учет по беременности, развивать систему социального патронажа, консультирования и анонимной помощи, а также укрепления материальной поддержки семей с детьми», — выступил с инициативой Айрат Гибатдинов.
