Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 4500 нижегородских семей получают поддержку по нацпроекту «Семья»

Регион получают из федеральной казны каждый год более 500 млн рублей на воплощение пяти демографических мер поддержки.

Источник: Reuters

Каждый год Нижегородская область получает свыше полумиллиарда рублей от федерации, чтобы реализовать пять демографических мер поддержки из так называемого федерального меню.

Цифры приводит глава региона Глеб Никитин после отчёта о том, как работает на нижегородчине «демографическое меню», перед первым заместителем министра труда и социальной защиты РФ Ольгой Баталиной.

О встрече с федеральным замминистра Никитин рассказал в своём Telegram-канале.

В частности, на федеральные средства Нижегородская область платит по 100 тысяч рублей студенткам очной формы обучения, когда те встают на учёт в денской консультации в связи с беременностью. Средства центра идут также на услуги социальных нянь для малышей от нуля до трёх лет. Таких нянь, помогающих молодым родителям, в регионе больше 100. За услугой можно обратиться к свом муниципальным властям.

В общей сложности, в Нижегородской области меры поддержки рождаемости, финансируемые федеральной казной, охватывают почти 4500 семей, а до конца 2025 года ожидается более чем 7 тысяч семей — получателей льгот из федерального демографического меню. Всё это меры, разработанные Минтрудом РФ по новому национальному проекту «Семья».

Наш регион стал первым субъектом РФ, где при рождении малыша казна выплачивает 1 млн рублей с учётом федерального маткапитала без всяких критериев нуждаемости.

Ещё одной уникальной практикой Глеб Никитин назвал региональный «Подарок новорожденному» — молодые мамы и папы могут выбрать детские товары от местных производителей из более чем 400 наименований.

Ольга Баталина и Глеб Никитин поговорили о возможном масштабировании демографических практик и подходов региона на всю Россию.

Как сообщалось ранее, губенатор выразил готовность принять в Нижегородской области людей, депортируемых из Латвии. Он уточнил, что региональные власти готовы помочь им с жильём и адаптацией, а бюджет выплатит таким семьям 1 млн рублей при появлении малыша. Это самая солидная выплата в регионах РФ.