Деревянный барак загорелся утром в Хабаровске

19 октября в Хабаровске огонь уничтожил старый деревянный барак. На месте работали несколько пожарных расчетов. Люди не пострадали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Пожар начался утром на переулке Ивановском. Строение вспыхнуло, как спичка. На место прибыли пожарные расчеты. В течение двух часов бойцы боролись с огнем. Только после этого удалось локализовать возгорание.
«Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Сейчас спасатели проводят проливку сгоревших конструкций», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.