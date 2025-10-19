Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Деревянный барак загорелся утром в Хабаровске

Пожарные тушили здание на переулке Ивановском.

Источник: Комсомольская правда

19 октября в Хабаровске огонь уничтожил старый деревянный барак. На месте работали несколько пожарных расчетов. Люди не пострадали. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Пожар начался утром на переулке Ивановском. Строение вспыхнуло, как спичка. На место прибыли пожарные расчеты. В течение двух часов бойцы боролись с огнем. Только после этого удалось локализовать возгорание.

«Площадь пожара составила около 300 квадратных метров. Сейчас спасатели проводят проливку сгоревших конструкций», — рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС.