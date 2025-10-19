В Новосибирске продают кошку бурманской породы за 190 тысяч рублей

Объявление привлекает внимание не только ценой, но и достижениями питомца.
Согласно описанию, десятимесячная кошка отличается темным окрасом и редким для породы коротким носом, что, по словам продавца, гарантирует исключительную внешность ее будущих котят. Особо подчеркивается ее ласковый характер, а также непривередливость в питании.
Главным аргументом в обосновании стоимости стали выставочные успехи кошки. Продавец сообщает, что питомец уже завоевал титул «Юный чемпион» и занял второе место на монопородной выставке.