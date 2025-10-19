В Волгограде в ходе рейда 20 авто поместили на стоянку за нарушения

Сотрудники Госавтоинспекции изъяли из участия в дорожном движении и поместили на специализированную стоянку 20 транспортных средств. Также были выявлены 35 автомобилей с тонированными стеклами и 5 водителей, управлявших транспортными средствами без водительского удостоверения.