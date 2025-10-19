Ричмонд
В Волгограде в ходе рейда 20 авто поместили на стоянку за нарушения

17 октября сотрудники полиции совместно с курсантами Волгоградской академии МВД, Росгвардией и казачеством провели масштабные профилактические мероприятия. Основными целями мероприятий стали предотвращение травматизма на дорогах, пресечение нарушений общественного порядка в общественных местах и контроль за соблюдением миграционного законодательства.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, в ходе рейда было выявлено и пресечено более 450 различных правонарушений.

Особое внимание уделялось несовершеннолетним, находящимся в общественных местах без сопровождения взрослых после 23.00 — инспекторы по делам несовершеннолетних провели соответствующие проверки.

Полицейские проверяли граждан с целью выявления лиц, находящихся в розыске, а также нарушителей миграционного законодательства.

Сотрудники Госавтоинспекции изъяли из участия в дорожном движении и поместили на специализированную стоянку 20 транспортных средств. Также были выявлены 35 автомобилей с тонированными стеклами и 5 водителей, управлявших транспортными средствами без водительского удостоверения.

Кроме этого, полиция задержала 8 водителей, ранее лишенных права управления транспортными средствами.

В ГУ МВД подчеркнули, что подобные профилактические мероприятия проводятся на постоянной основе.