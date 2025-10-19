Медведев посетил испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

— То, что является весьма актуальным сегодня для наших населенных пунктов, а не только для линий боевого соприкосновения, а именно защита от нападений противника на гражданские объекты, ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам, — сообщил он в видеоролике, опубликованном на его странице в VK.