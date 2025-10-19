Медведев посетил испытания на полигоне Капустин Яр в Астраханской области

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посетил полигон Капустин Яр в Астраханской области, где прошли испытания перспективных образцов вооружения.
По итогам мероприятия политик отметил, что правительство наращивает точность и дальность применения высокоточных средств поражения, подчеркнув, что задачи совершенствования систем ПВО и противодействия беспилотникам остаются актуальными.
Медведев добавил, что на полигоне продемонстрировали зенитно-пушечные и зенитно-пулеметные комплексы, дроны-перехватчики и другие образцы вооружения.
— То, что является весьма актуальным сегодня для наших населенных пунктов, а не только для линий боевого соприкосновения, а именно защита от нападений противника на гражданские объекты, ну и, соответственно, развитие ПВО и противодействие беспилотным летательным аппаратам, — сообщил он в видеоролике, опубликованном на его странице в VK.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в РФ в ближайшее время могут объявить о создании нового оружия. Военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что, говоря о разработке «нового оружия», Путин, скорее всего, имел в виду выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые будут сдерживать агрессивные планы Европейского союза.