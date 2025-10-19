Новосибирская уборщица провела в СИЗО полтора года по обвинению в краже 7 млн рублей и получит компенсацию

Изначально женщина требовала 7 миллионов рублей в качестве компенсации морального ущерба, но суд оценил ее пребывание в СИЗО в 250 тысяч рублей. Об этом сообщила Наталья Коломбет, адвокат, представляющая интересы Борбуевой.
«Айнагуль запрашивала 7 миллионов рублей — именно ту сумму, о которой говорил [потерпевший], якобы находившуюся в сумке. Размер назначенной компенсации, безусловно, ее огорчил», — прокомментировала Наталья Коломбет.
Она добавила, что после получения мотивировочной части решения суда, будет подана апелляция. Адвокат выразила надежду на то, что ее клиентка получит компенсацию, хотя бы немного превышающую миллион рублей.
«На момент заключения под стражу она была абсолютно здорова, но в период нахождения в СИЗО у неё развилось [серьезное заболевание]», — подчеркнула Коломбет.
Айнагуль Борбуева была задержана в ноябре 2021 года. Основанием послужила сумка, обнаруженная ею на дороге накануне и использованная для хранения хозяйственных средств. Владелец сумки, новосибирец Вадим Спесивцев, заявил о находившихся внутри 7 миллионах рублей, значительная часть которых, по его словам, была заемной. Интересно, что даже супруга Спесивцева не знала о наличии у него такой крупной суммы, но это не вызвало подозрений у следствия. В октябре 2022 года Октябрьский районный суд признал Борбуеву виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы.
В дальнейшем приговор был пересмотрен: в мае 2023 года апелляционный суд счел недоказанным факт наличия денег в сумке. Тем не менее, суд признал сумку достаточно ценной, чтобы привлечь Айнагуль Борбуеву к ответственности, однако кассационная инстанция поставила под сомнение и этот аспект. Оценка состояния сумки оказалась невозможной, поскольку она была утеряна в ходе судебных разбирательств, но анализ представленных документов показал, что ее стоимость составляла всего 260 рублей. В конечном итоге, в октябре 2024 года суд полностью оправдал женщину, признав её невиновной в краже.