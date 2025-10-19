Новосибирская уборщица провела в СИЗО полтора года по обвинению в краже 7 млн рублей и получит компенсацию

Айнагуль Борбуева была задержана в ноябре 2021 года. Основанием послужила сумка, обнаруженная ею на дороге накануне и использованная для хранения хозяйственных средств. Владелец сумки, новосибирец Вадим Спесивцев, заявил о находившихся внутри 7 миллионах рублей, значительная часть которых, по его словам, была заемной. Интересно, что даже супруга Спесивцева не знала о наличии у него такой крупной суммы, но это не вызвало подозрений у следствия. В октябре 2022 года Октябрьский районный суд признал Борбуеву виновной и приговорил к 2,5 годам лишения свободы.