В ОП предложили увеличить срок школьного обучения до 12 лет

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о переходе на 12-летнюю систему школьного образования. Соответствующее предложение он озвучил в беседе с ТАСС.
По словам Гриба, такая реформа соответствует мировой практике и обусловлена усложнением школьной программы. Он отметил, что существующий объем знаний уже сложно уложить в текущие 11 лет обучения.
«В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли ни с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил замсекретаря ОП.
Он добавил, что многие дети и так начинают подготовку к школе с пяти-шести лет, посещая детские сады и подготовительные группы. Однако, подчеркнул он, системное образование возможно получить только в школе.
«12 и 6 лет — это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад», — заявил Гриб.
Он выразил мнение, что вопрос перехода на 12-летнее образование требует решения в ближайшие год-два, поскольку это повлияет на качество школьного обучения как основы для последующего профессионального образования.
Инициатива будет вынесена на обсуждение в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. Гриб также выразил надежду на активное участие в обсуждении педагогического и родительского сообществ.
Ранее В Госдуме предложили ограничить использование соцсетей детьми.