Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ОП предложили увеличить срок школьного обучения до 12 лет

Инициатива будет вынесена на обсуждение в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выступил с инициативой о переходе на 12-летнюю систему школьного образования. Соответствующее предложение он озвучил в беседе с ТАСС.

По словам Гриба, такая реформа соответствует мировой практике и обусловлена усложнением школьной программы. Он отметил, что существующий объем знаний уже сложно уложить в текущие 11 лет обучения.

«В ряде стран искусственный интеллект изучается уже чуть ли ни с начальной школы. Этот объем знаний уже сложно уложить в 11 лет», — пояснил замсекретаря ОП.

Он добавил, что многие дети и так начинают подготовку к школе с пяти-шести лет, посещая детские сады и подготовительные группы. Однако, подчеркнул он, системное образование возможно получить только в школе.

«12 и 6 лет — это требование сегодняшнего дня и в других странах это было введено еще два-три десятилетия назад», — заявил Гриб.

Он выразил мнение, что вопрос перехода на 12-летнее образование требует решения в ближайшие год-два, поскольку это повлияет на качество школьного обучения как основы для последующего профессионального образования.

Инициатива будет вынесена на обсуждение в Общественной палате, Российской академии образования и на общественном совете при Минпросвещения. Гриб также выразил надежду на активное участие в обсуждении педагогического и родительского сообществ.

Ранее В Госдуме предложили ограничить использование соцсетей детьми.