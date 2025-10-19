Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на четыре района Ростовской области

Российские силы противовоздушной обороны в ночь с 18 на 19 октября отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на четыре муниципалитета Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы ПВО отразили на севере Ростовской области воздушную атаку врага…» — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что дроны были уничтожены в небе над Чертковским, Миллеровским, Боковским и Верхнедонским районами. Слюсарь подчеркнул, что никто не пострадал.
Он добавил, что после падения обломков БПЛА в Чертковском районе загорелся камыш. Пожар оперативно ликвидировали.
Напомним, вечером 18 октября военные перехватили и уничтожили над российскими регионами 20 украинских беспилотников самолётного типа. Над Курской областью обезвредили семь дронов, над Ростовской и Брянской — по четыре. Ещё по два БПЛА были нейтрализованы над Белгородской и Волгоградской областями, один — в Тульской.