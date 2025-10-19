Ричмонд
Опытный турист Кулеш назвал правила, чтобы не пропасть как Усольцевы

Драматическая история семьи Усольцевых, пропавшей три недели назад в красноярской тайге, снова привлекает внимание к теме безопасности в походах.

Источник: Соцсети

Родители с пятилетней дочкой и их собакой до сих пор не найдены, поиски ведут профессиональные спасатели.

Опытный турист Алексей Кулеш в коротком видео поделился базовыми правилами, которые помогут избежать трагедий даже в коротких походах выходного дня:

1. Сообщите близким маршрут, состав группы и сроки возвращения.

2. Зарегистрируйте поход в МЧС.

3. Возьмите средства связи и уточните, с кем можно связаться в экстренной ситуации.

4. Обязательно возьмите аптечку, спички, газовую горелку и небольшой запас продуктов.

5 Проверьте прогноз погоды и запасную одежду на случай резкого ухудшения.

6. Используйте функции телефона или навигатор с картой маршрута, чтобы можно было вернуться, если заблудитесь.

7. Для длительных маршрутов подумайте о страховке с поиском и эвакуацией.

8. В случае пропажи близких незамедлительно обращайтесь к спасателям.

Кулеш подчеркнул, что даже опытные туристы могут столкнуться с опасностью, а соблюдение этих правил повышает шансы на безопасное возвращение домой. История Усольцевых служит тревожным напоминанием: тайга может быть красивой, но непредсказуемой, а человеческая невнимательность или отсутствие подготовки оборачивается трагедией.

Ранее МЧС назвали правила поведения в тайге, чтобы не заблудиться как Усольцевы.