Опытный турист Кулеш назвал правила, чтобы не пропасть как Усольцевы

Родители с пятилетней дочкой и их собакой до сих пор не найдены, поиски ведут профессиональные спасатели.
Опытный турист Алексей Кулеш в коротком видео поделился базовыми правилами, которые помогут избежать трагедий даже в коротких походах выходного дня:
1. Сообщите близким маршрут, состав группы и сроки возвращения.
2. Зарегистрируйте поход в МЧС.
3. Возьмите средства связи и уточните, с кем можно связаться в экстренной ситуации.
4. Обязательно возьмите аптечку, спички, газовую горелку и небольшой запас продуктов.
5 Проверьте прогноз погоды и запасную одежду на случай резкого ухудшения.
6. Используйте функции телефона или навигатор с картой маршрута, чтобы можно было вернуться, если заблудитесь.
7. Для длительных маршрутов подумайте о страховке с поиском и эвакуацией.
8. В случае пропажи близких незамедлительно обращайтесь к спасателям.
Кулеш подчеркнул, что даже опытные туристы могут столкнуться с опасностью, а соблюдение этих правил повышает шансы на безопасное возвращение домой. История Усольцевых служит тревожным напоминанием: тайга может быть красивой, но непредсказуемой, а человеческая невнимательность или отсутствие подготовки оборачивается трагедией.
