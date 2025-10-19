В Госдуме назвали количество выходных и праздничных дней в 2026 году

В 2026 году в России будет 247 рабочих и 118 выходных дней. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Парламентарий указала, что при добавлении 28 дней оплачиваемого отпуска к выходным россияне будут работать всего на 101 день больше, чем отдыхать. Она напомнила, что график отпусков должен быть утвержден не позднее чем за две недели до конца календарного года.
Кроме того, Бессараб пояснила, что отпускные рассчитываются на основе среднедневного заработка за последние 12 месяцев, при этом учитываются все выплаты. По ее словам, выгоднее планировать отпуск на период после крупных начислений, например, годовой премии.
— Самым коротким месяцем на работе станет январь, ведь в новом году мы выйдем на работу лишь 12 января, а количество рабочих дней в январе составит всего 15, — сообщила Бессараб в беседе с РИА Новости.
Министр труда и социальной защиты Антон Котяков напомнил, что новогодние праздники в 2026 году станут самыми продолжительными за много лет и будут длиться 12 дней.
4 ноября в России отмечается День народного единства. В этом году в честь праздника россияне будут отдыхать сразу несколько дней. Однако сначала их ожидает шестидневная рабочая неделя. Как долго продлятся ноябрьские выходные и история праздника — в материале «Вечерней Москвы».
Ранее глава комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил на постоянной основе сделать 31 декабря нерабочим днем, например, за счет переноса выходного с 8 января.