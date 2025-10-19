«Зелёная страна» и новое поколение хранителей леса: день работников лесного хозяйства отмечают в республике

Лесистость республики составляет всего 5,1%, и каждый гектар леса выполняет важнейшие функции: регулирует климат, защищает почвы от эрозии, предотвращает опустынивание и служит барьером от пыльных бурь. Эти зелёные массивы — не просто природное богатство, а залог экологической стабильности и устойчивого будущего. Однако забота о лесах и окружающей среде требует активного участия общества, особенно молодёжи, которая становится новым поколением хранителей природы, сообщает El.kz.
Молодёжь в авангарде экологических инициатив.
В Казахстане активно развивается экологическая культура, и молодое поколение играет в этом ключевую роль. Ярким примером является общенациональный проект «Таза Қазақстан», который объединяет миллионы граждан в стремлении сделать страну чище и зеленее. В рамках акции «World CleanUp Day» 20 сентября 2025 года более 422 тысяч человек по всей республике вышли на субботники, очистив около 9 тысяч гектаров территорий и собрав свыше 12 тысяч тонн мусора. Особую активность проявили школьники, студенты и участники молодёжных волонтёрских движений, которые не только убирали мусор, но и демонстрировали готовность брать на себя ответственность за будущее окружающей среды. Молодёжь активно участвует и в других экологических инициативах. Например, в рамках акции «Марш парков — 2025» и «Таза Қазақстан» в Талгарском филиале Иле-Алатауского национального парка школьники и учителя очистили Сандыксайскую долину, собрав 700 кг мусора, благоустроили зону отдыха и установили деревянную табличку. Такие мероприятия, проходящие под девизом «Таза Қазақстан — таза болашақ», воспитывают в молодёжи любовь к природе и формируют экологическую ответственность.
Посадка лесов — вклад в будущее страны.
Озеленение Казахстана — стратегическая задача, направленная на сохранение экосистем и улучшение качества жизни. В рамках проекта «Таза Қазақстан» за последние годы было высажено свыше 4 миллионов деревьев, а очищено около 860 тысяч гектаров территорий. Например, 24 октября 2024 года в посёлке Жибек Жолы в преддверии Дня Республики было высажено 1000 саженцев яблони сибирской, ирги круглолистной и черёмухи виргинской. В этой акции участвовали школьники, местные жители и представители властей, что стало символом единства и заботы о родной земле. Школьники также приняли участие в посеве семян яблонь Сиверса, занесённых в Красную книгу, в рамках экологических мероприятий Иле-Алатауского национального парка. Около 1000 семян были посеяны учащимися школьных лесничеств под руководством специалистов, что стало важным шагом в восстановлении лесов и воспитании экологической культуры. В Астане школьники и воспитанники детских садов высадили 2500 саженцев, а в районе Ботанического сада планируется высадка ещё 2500 деревьев. Эти усилия не только озеленяют города, но и формируют у детей осознанное отношение к природе с раннего возраста.
Экологическое просвещение — основа устойчивого будущего.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчёркивает важность экологического просвещения, призывая внедрить единый стандарт, охватывающий все уровни образования — от школ до вузов. «Трепетное, бережное и ответственное отношение к окружающей среде должно стать неотъемлемой частью нашей национальной идеологии», — отметил он. Экологические уроки, организованные Министерством экологии и природных ресурсов, включают интерактивные занятия, игры и тренинги, которые помогают детям понять значение лесов, рационального использования ресурсов и сохранения биоразнообразия. Примером вдохновляющей преданности делу охраны природы является семья Орсариновых. Десять её членов посвятили жизнь сохранению лесов Казахстана. Основатель династии, Орсаринов Әбу Әміреұлы, начал свой путь с простой должности и стал техническим руководителем в лесном хозяйстве. Его дети и внуки продолжают семейную традицию, работая в национальных парках и природных резерватах. Такие примеры вдохновляют молодёжь и показывают, что забота о природе — это наследие, передаваемое из поколения в поколение.
Экскурсии и практическое обучение.
Экологические экскурсии, такие как поездка юных натуралистов из посёлка Караой в национальные парки Шарын шатқалы и Көлсай көлдері, знакомят молодёжь с богатством природы Казахстана. Школьники не только изучают уникальные экосистемы, но и пишут эссе, делясь своими впечатлениями, что помогает закрепить знания и укрепить связь с природой. Такие инициативы, поддерживаемые природоохранными организациями, формируют у детей чувство ответственности за сохранение природного наследия.
Зелёное будущее Казахстана.
Каждая высаженная яблоня, каждый очищенный гектар земли — это шаг к превращению Казахстана в по-настоящему зелёную страну. Молодёжь, участвующая в акциях «Таза Қазақстан» и «Марш парков», становится новым поколением хранителей леса, которые понимают, что их усилия сегодня — это вклад в будущее. Как отметил Президент Токаев, такие инициативы — яркое воплощение созидательных ценностей, которые станут достоянием будущих поколений. Благодаря совместным усилиям граждан, поддержке государства и энтузиазму молодёжи Казахстан движется к устойчивому и экологически чистому будущему, где леса и природа будут под надёжной защитой.
