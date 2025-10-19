«Зелёная страна» и новое поколение хранителей леса: день работников лесного хозяйства отмечают в республике

Озеленение Казахстана — стратегическая задача, направленная на сохранение экосистем и улучшение качества жизни. В рамках проекта «Таза Қазақстан» за последние годы было высажено свыше 4 миллионов деревьев, а очищено около 860 тысяч гектаров территорий. Например, 24 октября 2024 года в посёлке Жибек Жолы в преддверии Дня Республики было высажено 1000 саженцев яблони сибирской, ирги круглолистной и черёмухи виргинской. В этой акции участвовали школьники, местные жители и представители властей, что стало символом единства и заботы о родной земле. Школьники также приняли участие в посеве семян яблонь Сиверса, занесённых в Красную книгу, в рамках экологических мероприятий Иле-Алатауского национального парка. Около 1000 семян были посеяны учащимися школьных лесничеств под руководством специалистов, что стало важным шагом в восстановлении лесов и воспитании экологической культуры. В Астане школьники и воспитанники детских садов высадили 2500 саженцев, а в районе Ботанического сада планируется высадка ещё 2500 деревьев. Эти усилия не только озеленяют города, но и формируют у детей осознанное отношение к природе с раннего возраста.