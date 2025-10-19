В Приангарье нашли похищенный 20 лет назад внедорожник

Toyota Land Cruiser 2001 года выпуска, обнаруженный в Приангарье, находился в федеральном розыске с 2005 года. Спустя 20 лет, в марте текущего года, при перерегистрации автомобиля госавтоинспектор обнаружил признаки изменения идентификационного номера кузова. Автомобиль задержали и доставили в отдел полиции, после чего дознаватель назначил проведение исследования.