Виталий Хоценко рассказал о первом выступлении Омского хора на сцене Кремлевского дворца

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в воскресенье, 19 октября 2025 года, что Омский русский народный хор выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца.
«Омский коллектив был удостоен чести выступить с сольным концертом на главной сцене страны. Государственный академический Омский русский народный хор проводит большой гастрольный тур по городам Центральной России, который приурочен к 75-летию коллектива», — рассказал Хоценко.
Глава региона отметил высокий профессиональный уровень артистов Омского хора.
«В этом году нашему прославленному коллективу исполняется 75 лет. Благодарю артистов за яркий талант», — сказал Виталий Хоценко.
Глава региона также поблагодарил руководство Омской филармонии в лице Ирины Лапшиной за профессионализм и пригласил гостей вечера в Омск.
Напомним, что Омский хор является обладателем гранта президента Российской Федерации и лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов и премий. Омский хор неоднократно подтверждал высокий профессиональный уровень артистов на многочисленных престижных конкурсах.