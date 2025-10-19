Ричмонд
Виталий Хоценко рассказал о первом выступлении Омского хора на сцене Кремлевского дворца

Омский хор отправился на гастроли, во время которых покажет свои лучшие постановки в 11 городах.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил в воскресенье, 19 октября 2025 года, что Омский русский народный хор выступил на сцене Государственного Кремлевского Дворца.

«Омский коллектив был удостоен чести выступить с сольным концертом на главной сцене страны. Государственный академический Омский русский народный хор проводит большой гастрольный тур по городам Центральной России, который приурочен к 75-летию коллектива», — рассказал Хоценко.

Глава региона отметил высокий профессиональный уровень артистов Омского хора.

«В этом году нашему прославленному коллективу исполняется 75 лет. Благодарю артистов за яркий талант», — сказал Виталий Хоценко.

Глава региона также поблагодарил руководство Омской филармонии в лице Ирины Лапшиной за профессионализм и пригласил гостей вечера в Омск.

Напомним, что Омский хор является обладателем гранта президента Российской Федерации и лауреатом Международных и Всероссийских конкурсов и премий. Омский хор неоднократно подтверждал высокий профессиональный уровень артистов на многочисленных престижных конкурсах.