В России могут ввести новые штрафы для водителей: что станет нарушением

Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал условие, при котором пьяного водителя нельзя лишить прав. Специалист заявил, что нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения в неподвижном автомобиле не влечет административного наказания. По его словам, действующее законодательство не предусматривает штрафов или лишения прав за такие случаи, так как автомобиль считается недвижимым объектом. Наказание наступает только за управление автомобилем в нетрезвом виде. С 1 января 2025 года штраф за это нарушение увеличится с 30 до 45 тысяч рублей, а срок лишения прав останется прежним — до двух лет.