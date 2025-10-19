В России могут ввести новые штрафы для водителей: что станет нарушением

В России может появиться специальный список лекарств, прием которых станет основанием для лишения водительских прав. В него могут включить препараты, затрудняющие концентрацию внимания, такие как снотворные и седативные средства. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).
Соответствующий проект закона уже принят Государственной думой РФ в первом чтении весной этого года. Инициаторы предлагают ввести административную ответственность за управление транспортом под воздействием лекарств, которые оказывают негативное влияние на реакцию и внимание.
«В первую очередь, сюда могут войти именно те препараты, которые затрудняют концентрацию внимания человека. Например, снотворные и седативные средства», — уточнил депутат.
Изменения собираются внести в статью 27.12.1 и примечание к статье 12.8 КоАП РФ. За нарушение водителю придется заплатить штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок до двух лет.
Леонов отметил, что для выписки штрафа водителю должна быть установлена совокупность клинических признаков опьянения, которые возникли вследствие приема лекарств, ухудшающих внимание и реакцию, однако не относятся к этиловому спирту или другим одурманивающим веществам.
Парламентарий также обратил внимание на то, что водителям будет неудобно искать в перечне принятый ими препарат. В этой связи в ЛДПР предложили маркировать подобные лекарственные средства словами «противопоказано при вождении».
Ранее вице-президент Движения автомобилистов России Леонид Ольшанский назвал условие, при котором пьяного водителя нельзя лишить прав. Специалист заявил, что нахождение водителя в состоянии алкогольного опьянения в неподвижном автомобиле не влечет административного наказания. По его словам, действующее законодательство не предусматривает штрафов или лишения прав за такие случаи, так как автомобиль считается недвижимым объектом. Наказание наступает только за управление автомобилем в нетрезвом виде. С 1 января 2025 года штраф за это нарушение увеличится с 30 до 45 тысяч рублей, а срок лишения прав останется прежним — до двух лет.
Тем временем в Государственной думе РФ предложили штрафовать за езду без ОСАГО за каждое нарушение. Как рассказал председатель комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков, в таком случае снизится число проблем на дорогах.