В центре Перми на месте старого кинотеатра откроется клуб настольного тенниса

Работы по обустройству пространства уже начались.

Источник: Комсомольская правда

В здании на улице Куйбышева, 16, где раньше находился кинотеатр «Колизей-Синема», к концу года планируют открыть клуб настольного тенниса. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье».

Кинотеатр прекратил работу в феврале 2023 года, как и другие заведения сети, включая «Кристалл». Помещения принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому. Он решил организовать здесь спортивный клуб, объяснив это растущим интересом пермяков к настольному теннису. Сам предприниматель тоже увлекается этой игрой.

Работы по обустройству пространства уже начались. На первом этапе планируется установить 10 теннисных столов, оборудовать зал специальным спортивным освещением и покрытием, а также переоборудовать гардероб и санузлы. Клуб сможет одновременно принимать около 30 человек.

Владелец холдинга «Панорама» Станислав Мухутдинов отметил, что при успешном запуске проекта, в будущем под спортивные секции могут отдать и другие части бывшего кинотеатра.