В центре Перми на месте старого кинотеатра откроется клуб настольного тенниса

Кинотеатр прекратил работу в феврале 2023 года, как и другие заведения сети, включая «Кристалл». Помещения принадлежит бизнесмену Александру Флегинскому. Он решил организовать здесь спортивный клуб, объяснив это растущим интересом пермяков к настольному теннису. Сам предприниматель тоже увлекается этой игрой.