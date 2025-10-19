Тоннель между Россией и Аляской будет вдвое длиннее Евротоннеля

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале обсуждений проекта строительства тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. Он отмечал, что реализация проекта оценивается в сумму до 8 млрд долларов. Тоннель может появиться менее чем через восемь лет.