Тоннель между Россией и Аляской будет вдвое длиннее Евротоннеля

Протяженность магистрали может составить от 98 до 113 км, в то время как тоннель, соединяющий Францию и Великобританию, составляет около 51 км.

Источник: Аргументы и факты

Тоннель, который мог бы соединить Россию с Аляской, примерно вдвое длиннее Евротоннеля, передает РИА Новости.

Протяженность магистрали может составить от 98 до 113 км, что примерно в два раза длиннее, чем тоннель, соединяющий Францию и Великобританию (около 51 км).

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил о начале обсуждений проекта строительства тоннеля, который мог бы соединить Россию и Аляску через Берингов пролив. Он отмечал, что реализация проекта оценивается в сумму до 8 млрд долларов. Тоннель может появиться менее чем через восемь лет.

Житель Анкориджа Илья Логинов заявил, что жители Аляски обрадовались бы реализации проекта по строительству тоннеля в Россию.

