Адвокат Айвар рассказала о мерах поддержки для одиноких отцов

«Еще одинокие родители, включая отцов, имеют удвоенный стандартный налоговый вычет на каждого ребенка: на первого и второго малыша — 5,6 тыс., на третьего и дальнейших — 14 тыс., а на ребенка-инвалида — 24 тыс. рублей в месяц. Фактически, это уменьшает подоходный налог (13%) на 728−1 820 рублей ежемесячно на одного ребенка. Однако вычет прекращается, если отец вступил в брак, и ребенок получает второго законного родителя», — рассказала собеседник агентства.