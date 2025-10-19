Адвокат Айвар рассказала о мерах поддержки для одиноких отцов

Об этом «Татар-информу» сообщила почетный адвокат России Людмила Айвар.
«Во-первых, есть федеральные меры социальной поддержки. Например, единое пособие на ребенка. Его размер составляет в среднем от 50% до 100% прожиточного минимума ребенка в регионе, который в 2025 году варьируется от 8 тыс. до 18 тыс. рублей», — сказала собеседник агентства.
Однако для получения такого пособия среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточных минимума, а также отцу-одиночке нужно подтвердить отсутствие участия второго родителя. Для подтверждения необходима справка формы № 25, решение суда
«Помимо этого, государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка. В 2025 году его размер составляет 24 604 рубля, но эта сумма ежегодно индексируется. Эта мера поддержки назначается отцу, если мать умерла, отказалась от ребенка или ребенок усыновлен отцом-одиночкой», — добавила адвокат.
Кроме того, в субъектах РФ могут вводить дополнительные меры поддержки. Например, в Татарстане есть ежегодная компенсация стоимости школьных формы для таких родителей, отметила Айвар.
«Еще одинокие родители, включая отцов, имеют удвоенный стандартный налоговый вычет на каждого ребенка: на первого и второго малыша — 5,6 тыс., на третьего и дальнейших — 14 тыс., а на ребенка-инвалида — 24 тыс. рублей в месяц. Фактически, это уменьшает подоходный налог (13%) на 728−1 820 рублей ежемесячно на одного ребенка. Однако вычет прекращается, если отец вступил в брак, и ребенок получает второго законного родителя», — рассказала собеседник агентства.
Также у одиноких отцов есть трудовые гарантии. Например, такого родителя не могут принуждать к ночным, сверхурочным работам, командировкам без письменного согласия. Ои имеет право на неполный рабочий день и дополнительный отпуск без сохранения зарплаты до 14 дней в год.
Такой отец защищен от увольнения при сокращении штата, если является единственным кормильцем несовершеннолетнего ребенка, а при воспитании ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет может требовать гибкий график или дистанционную форму труда.
«По региональным программам отец-одиночка может претендовать на жилищную субсидию, если доля расходов на ЖКУ превышает 22% дохода семьи, внеочередное предоставление жилья, при условии, что проживание признано аварийным или непригодным, а также льготы на капремонт, отопление, детсад и питание. Размер последних зависит от региона, но в среднем варьируется от 5 до 50%», — резюмировала спикер.