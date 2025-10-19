В туалетах на Ярыгинской набережной Красноярска участились случаи вандализма

Об этом сообщает туристический информационный центр края.
Неизвестные посетители, как правило дети и подростки, наносят значительный ущерб инфраструктуре: забивают унитазы бумагой, выкручивают лампочки, ломают пеленальные столики и рвут искусственное покрытие. Некоторые даже уносят с собой рулоны туалетной бумаги.
«Каждый такой поступок — это не просто хулиганство, а прямое пренебрежение к труду десятков людей, которые ежедневно поддерживают чистоту и порядок», — подчеркнули в ТИЦ.
Городские службы оперативно реагируют на все обращения и восстанавливают работу санитарных объектов, однако количество инцидентов не снижается. По каждому случаю повреждения имущества поданы заявления в полицию.
Горожан призывают не оставаться равнодушными и сообщать о фактах вандализма по телефону