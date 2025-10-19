В Новосибирске вынесен судебный вердикт женщине, зажегшей сигарету от Вечного огня

По информации Новосибирского областного суда, Кузьмина расположилась в чаше Вечного огня, расположенного на территории Мемориала Славы, и прикурила от пламени сигарету. Случайный свидетель запечатлел происходящее на камеру, и впоследствии изображение появилось в Telegram.
В заключительном слове Надежда Кузьмина выразила сожаление о содеянном и обратилась к суду с просьбой предоставить ей возможность для исправления. Суд определил ей наказание в виде условного лишения свободы сроком на полтора года с испытательным периодом в два года.
Кроме того, Кузьмина лишена права на ведение деятельности, связанной с управлением веб-сайтами и публикацией контента в сети интернет, на срок в два года. Данное решение суда может быть оспорено в течение пятнадцати дней.