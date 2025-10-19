Русские на Аляске ждут: жители и эксперты оценили идею тоннеля из США в РФ

Представьте, что из России в США можно доехать на поезде, не садясь в самолет. Фантастика? Вовсе нет. Проект века — тоннель под Беринговым проливом, который соединит Чукотку и Аляску, — вновь оказался в центре внимания. Сегодня его всерьез обсуждают не только эксперты, но и простые жители, которые стали бы его главными пользователями. Как выяснилось, русские на Аляске уже ждут реализации этой смелой идеи.