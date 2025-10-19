Ричмонд
Русские на Аляске ждут: жители и эксперты оценили идею тоннеля из США в РФ

Строительтво тоннеля между Россией и США через Берингов пролив обсуждается на самом высоком уровне. Русские жители Аляски уверены, что сухопотный переход был бы востребованным.

Источник: Аргументы и факты

Представьте, что из России в США можно доехать на поезде, не садясь в самолет. Фантастика? Вовсе нет. Проект века — тоннель под Беринговым проливом, который соединит Чукотку и Аляску, — вновь оказался в центре внимания. Сегодня его всерьез обсуждают не только эксперты, но и простые жители, которые стали бы его главными пользователями. Как выяснилось, русские на Аляске уже ждут реализации этой смелой идеи.

Мнение с места: жители Аляски — «за».

В отличие от абстрактных политических дискуссий, у этого проекта уже есть потенциальные сторонники по ту сторону пролива. Настроения жителей Аляски передает aif.ru Илья Логинов, проживающий в крупнейшем городе штата, Анкоридже.

«Про эту идею знаю. Считаю, что хоть появление тоннеля маловероятно, я был бы только рад увидеть воплощение такого проекта», — отмечает мужчина.

Этот сдержанный оптимизм подкрепляется и практическим расчетом. По мнению Логинова, тоннель не стал бы бессмысленной стройкой. «Если тоннель будет построен, то и востребован он, конечно, тоже будет. Вопрос только насколько сильно», — рассуждает Логинов.

Что особенно ценно, это мнение не единично. Илья добавляет, что слышал мнение других жителей Аляски о тоннеле, и их реакция в целом позитивна.

Но значение этого проекта выходит далеко за рамки транспортной логистики. В условиях нынешней геополитической ситуации строительство, по сути, сухопутного перехода между Россией и США, уверен житель Аляски, стало бы мощным сигналом о сотрудничестве, «которое достигается даже сквозь идеологические и политические разногласия».

Таким образом, тоннель видится не просто инженерным чудом, а символом преодоления барьеров, разделяющих две великие державы.

Одобрение на высшем уровне: сроки и стоимость уже названы.

О том, что обсуждения возведения тоннеля вышли из области фантастики и перешли на практические рельсы, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Он подтвердил, что начались обсуждения возведения тоннеля, а технико-экономическое обоснование объекта идет уже шесть месяцев.

Озвученные им цифры выглядят более чем оптимистично: срок строительства менее чем за 8 лет, а стоимость проекта не будет превышать $8 млрд.

Дмитриев уверен, что строительство тоннеля через Берингов пролив, который соединит Россию и Аляску, способно оказать положительное влияние на глобальную экономику и международные связи.

И что самое важное — идея нашла отклик и за океаном. Президент США Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что знает о проекте и считает его интересным. Более того, он согласился с российской стороной в оценке сроков, подтвердив, что «тоннель может быть достроен менее чем за 8 лет». Такое единодушие на высшем уровне придает амбициозному проекту беспрецедентный вес.

Вековая мечта: от утопии к «тоннелю Путина — Трампа».

История идеи тоннеля между Россией и Америкой насчитывает более ста лет. Обсуждения этой возможности ведутся уже больше века.

Впервые о соединении континентов заговорил первый губернатор Колорадо Уильям Гилпин. В 1890 году он выпустил трактат «Космополитическая железная дорога», в котором предложил объединить Америку и Евразию одной магистралью, для которой нужно было бы построить мост через 86-километровый Берингов пролив.

В 1905 году идея обрела первые практические очертания. Французский путешественник Лоик де Лобель от имени синдиката американских железнодорожных магнатов общался с царским правительством, предлагая построить Сибирско-Аляскинскую железную дорогу с тоннелем под Беринговым проливом. Проект был грандиозным: предполагалось, что она будет арендована на 90 лет с правом добывать полезные ископаемые на полосе шириной 26 км вдоль дороги. При стоимости в $300 млн он был в итоге отклонен российской стороной.

В дальнейшем всерьез идея не обсуждалась, оставаясь скорее символическим жестом возможного примирения между СССР и США.

Новый виток интереса возник после объявления о проведении саммита на Аляске с участием президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Через два месяца после той встречи глава РФПИ Кирилл Дмитриев не только озвучил сроки и стоимость, но и предложил символичное название для будущего тоннеля — «тоннель Путина — Трампа».

Проект, долгое время считавшийся утопией, сегодня впервые за более чем столетие получил мощный импульс к развитию. У него есть технико-экономическое обоснование, политическая поддержка на высшем уровне в лице Трампа и Дмитриева, общественный запрос со стороны жителей Аляски, которые видят в нем потенциал.

Возможно, теперь удастся воплотить вековую мечту в жизнь, превратив символ сотрудничества в реальную стальную магистраль, связывающую два континента.

