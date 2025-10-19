В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака

«Причина (отказа — ред.) — несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя. Это касается как словесных, так и иных типов знаков», — сказал Зубов.
Он добавил, что слово или выражение, которое не может выполнять функцию товарного знака в силу того, что оно является общеупотребимым и несет общеизвестное семантическое значение, не будет соответствовать критериям охраноспособности и, соответственно, не может быть зарегистрировано как товарный знак.
В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» — один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).
Роспатент в августе 2025 года отказал Shaman в регистрации соответствующего товарного знака.