В Роспатенте объяснили отказ певцу Shaman в регистрации товарного знака

В октябре 2024 года Shaman подал в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский» — один из синглов исполнителя. Под этим названием планировалось выпускать вино, водку, ликер и другую алкогольную продукцию. Кроме того, во второй заявке присутствовала парфюмерия и различного рода косметические средства (блеск для губ, блестки для тела и прочее).