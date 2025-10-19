Загадочная фотография из детства помогла мужчине найти потерянного брата

В Великобритании 44-летний Марк Торп отыскал своего старшего брата, которого мать была вынуждена отдать на усыновление. Историю публикует Daily Mail.
С детства Марк запомнил таинственное фото мальчика в спальне своей матери Дайан. Когда ему исполнилось пять лет, она призналась: на снимке — его старший брат Кевин. Чтобы увековечить память о нем, женщина даже сделала татуировку с его изображением.
Торп узнал, что еще в возрасте 19 лет Дайан родила Кевина, но под давлением родителей должна была отдать ребенка другой семье. Марк вспоминает, что мать так и не смогла смириться с утратой старшего сына, воспринимая этот шаг как болезненную утрату всю жизнь.
После смерти Дайан в 2023 году снова оказавшаяся перед глазами фотография брата подтолкнула Марка вернуться к поискам. Он обратился на телевидение в программу Long Lost Family, чтобы попытаться найти Кевина. Благодаря съемочной группе удалось выяснить, что 55-летний Кевин живет в Глостершире под именем Мартин, данным приемными родителями. Мужчины встретились, и Мартин был глубоко тронут историей своей биологической матери.
