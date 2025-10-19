Боец ВС РФ прикрыл своего сына во время зачистки Курахова

Боец российской армии с позывным Гранит прикрыл своего сына с позывным Манул от удара беспилотника в ходе освобождения населенного пункта Курахово в ДНР.
Манул рассказал, что шел впереди с винтовкой СВД, а его отец — с автоматом Калашникова — шел следом. В их сторону подлетал FPV-дрон — военный предположил, что беспилотник их заметил, после чего отец уничтожил дрон.
Гранит отметил, что его сын сделал один выстрел, а он вел короткие очереди, что позволило дезориентировать противника.
— И мы меняли позиции, он перемещался, я в этот момент огневое прикрытие делал. И он также меня прикрывал. Допустим, он переместился, потом я, следовательно, он уже меня прикрывает, — отметил Гранит в беседе с ТАСС.
Российский боец из Башкирии и его отец спасли жизнь друг другу, выполняя боевую задачу в зоне проведения спецоперации. Сержант с позывным «Шеф» ушел на фронт в сентябре 2022 года, а в декабре 2023-го к нему присоединился отец с позывным «Инзер».
Помимо этого, ребенок подарил бойцу спецоперации игрушку, которая впоследствии спасла ему жизнь. Об этом рассказала жена военного.