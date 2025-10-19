Ричмонд
Жители Красноярска начали готовиться к Новому году раньше обычного

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продажи праздничных украшений в Красноярске выросли в 3,5 раза по сравнению с предыдущим кварталом, сообщает «Авито».

Источник: Авито

По данным исследования, интерес к новогоднему декору у горожан вырос и в годовом выражении — на 20%. В среднем красноярцы тратят на украшения около 4 тысяч рублей.

Кроме того, в городе растёт спрос на освещение. Продажи настольных и напольных ламп увеличились на 54%, а декоративной подсветки — на 11%. Средняя стоимость таких покупок составляет 2,5−3 тысячи рублей.

Популярностью пользуется и декор для дома — свечи, статуэтки, панно, искусственные цветы. Спрос на эти товары вырос на 5−10%.

А ещё жители края всё активнее приобретают предметы для хранения — ящики, коробки, органайзеры. Продажи выросли почти на 20%, средняя цена — 1,5 тысячи рублей.