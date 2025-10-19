На газовом заводе в Оренбургской области вспыхнул пожар после удара БПЛА

Пожар вспыхнул в одном из цехов газового завода в Оренбургской области после удара БПЛА киевского режима, сообщил глава региона Евгений Солнцев.
«В результате удара БПЛА началось возгорание одного из цехов. На устранение последствий были выдвинуты все экстренные службы», — написал он в своём Telegram-канале.
Губернатор уточнил, что пожарные расчёты занимаются ликвидацией пожара. По информации Солнцева, частично пострадала инфраструктура предприятия.
Глава региона отметил, что раненых среди сотрудников предприятия нет. Кроме того, по его словам, ситуация на объекте не угрожает населённому пункту.
Напомним, 19 октября губернатор Воронежской области Александр Гусев проинформировал, что силы противовоздушной обороны нейтрализовали более пяти украинских беспилотников, запущенных в сторону региона. Ранения людей и разрушения инфраструктуры удалось избежать.