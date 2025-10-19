Толкина и Шекспира неожиданно раскритиковали за «этнический шовинизм»

В британских университетах студентов всё чаще знакомят с теориями о дискриминации в классической литературе, сообщает Telegraph. Обсуждение вызвал учебный модуль «Деколонизация Толкина и других», который преподаётся в Ноттингемском университете историком доктором Оньекой Нубией.
В рамках курса студентам объясняют, что в трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина «цветные» персонажи, к которым относят орков и народы Востока, изображаются исключительно отрицательно, тогда как жители западных стран Средиземья описываются благородными и добродетельными. Такой подход трактуется как проявление «этнического шовинизма».
В тексте модуля особо выделяются истерлинги, харадрим и южане, которых профессор относит к негативно изображённым народам. Также подчёркивается, что орки, которых Толкин описывает как темнокожих существ, показаны исключительно враждебными по отношению к «светлым» героям фэнтези-миров.
Курс в университете охватывает и другие произведения — студенты, в частности, анализируют «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса, где тархистанцы традиционно считаются воплощением стереотипных представлений об Ориенте: они описаны жёсткими, с длинными бородами и в тюрбанах, что, по мнению авторов курса, поддерживает ориенталистские стереотипы.
В рамках обучения учащиеся осваивают концепцию «перезаселения» — обновлённое прочтение британских мифов с включением «замалчиваемых» этнических групп. Доктор Нубия приводит данные о присутствии африканцев в средневековой Англии, утверждая, что «этнический шовинизм» пронизывает классические тексты, в том числе «Потерянный рай» Милтона и произведения Толкина с Льюисом.
Под критикой оказывается и творчество Шекспира. В модуле отмечено, что лондонский драматург не упоминал африканцев среди населения Англии, тем самым «создавая ощущение расовой однородности» и поддерживая представления о «моноэтническом прошлом». Участники инициативы «Антирасистский Шекспир» подчеркивают: цвет кожи в пьесах Барда часто ассоциируется с красотой, а тёмный оттенок описывается как менее привлекательный.
В прошлом Telegraph уже обращал внимание на намерения «деколонизировать» родину Шекспира в Стратфорде-на-Эйвоне. Фонд Shakespeare’s Birthplace Trust объявил о планах сделать музей более инклюзивным, уделяя внимание влиянию британской империи и связи произведений драматурга с вопросами колониализма.
