Толкина и Шекспира неожиданно раскритиковали за «этнический шовинизм»

Курс в университете охватывает и другие произведения — студенты, в частности, анализируют «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса, где тархистанцы традиционно считаются воплощением стереотипных представлений об Ориенте: они описаны жёсткими, с длинными бородами и в тюрбанах, что, по мнению авторов курса, поддерживает ориенталистские стереотипы.