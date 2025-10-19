Губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца и показал семейное фото. Фото

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем отца. Он поделился в своем telegram-канале, что для него значит быть отцом, и показал свое детское фото из семейного архива.
