Губернатор ХМАО поздравил югорчан с Днем отца и показал семейное фото. Фото

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук поздравил жителей округа с Днем отца. Он поделился в своем telegram-канале, что для него значит быть отцом, и показал свое детское фото из семейного архива.

