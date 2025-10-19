Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Профайлер Анищенко: Трамп остался сильно доволен собой после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским был самоуверенным и доволен собой. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским был самоуверенным и доволен собой. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.

Профайлер отметил, что поведение американского президента на пресс-конференции свидетельствовало о его сильной самодовольности. Специалист уточнил, что в моменты, когда глава Белого дома в чем-то уверен или сильно раздражен, он произносит каждое слово особенно отчетливо и сопровождает речь резкими, «рубящими» жестами.

По его оценке, Зеленский выглядел подавленным, что выдавала опущенная к плечам голова, однако перед журналистами президент Украины постарался собраться и говорить уверенным тоном.

— Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие, — объяснил Анищенко в беседе с ТАСС.

После встречи с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он тяжело подбирал слова, отвечая на их вопросы.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше