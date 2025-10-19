Профайлер Анищенко: Трамп остался сильно доволен собой после встречи с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления по итогам встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским был самоуверенным и доволен собой. Об этом заявил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко.
Профайлер отметил, что поведение американского президента на пресс-конференции свидетельствовало о его сильной самодовольности. Специалист уточнил, что в моменты, когда глава Белого дома в чем-то уверен или сильно раздражен, он произносит каждое слово особенно отчетливо и сопровождает речь резкими, «рубящими» жестами.
По его оценке, Зеленский выглядел подавленным, что выдавала опущенная к плечам голова, однако перед журналистами президент Украины постарался собраться и говорить уверенным тоном.
— Трамп здесь очень уверен. Такие рубленые жесты, уверенные, четкие, конкретные. Мимика и артикуляция очень хорошие, — объяснил Анищенко в беседе с ТАСС.
После встречи с Дональдом Трампом Владимиру Зеленскому не позволили остаться в Белом доме для общения с прессой. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. Он отметил, что нелепость произошедшей ситуации отразилась на поведении украинского лидера во время общения с журналистами: он тяжело подбирал слова, отвечая на их вопросы.