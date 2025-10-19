Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские силы ПВО уничтожили над регионами 45 беспилотников ВСУ

В ночь на 19 октября отражены атаки БПЛА в 12 регионах России.

Источник: Аргументы и факты

Дежурные средства ПВО за ночь над регионами России перехватили и уничтожили 45 беспилотников ВСУ.

Так, 12 дронов было сбито над Самарской областью и 11 — над Саратовской областью. По пять БПЛА уничтожено над Ростовской и Воронежской областями, три — над территорией Крыма, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки БПЛА.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщал об отражении атаки беспилотников на четыре муниципалитета региона.

В Оренбургской области после удара БПЛА вспыхнул пожар в одном из цехов газового завода.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше