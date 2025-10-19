Российские силы ПВО уничтожили над регионами 45 беспилотников ВСУ

Дежурные средства ПВО за ночь над регионами России перехватили и уничтожили 45 беспилотников ВСУ.
Так, 12 дронов было сбито над Самарской областью и 11 — над Саратовской областью. По пять БПЛА уничтожено над Ростовской и Воронежской областями, три — над территорией Крыма, по два — над Брянской и Липецкой областями, по одному — над Волгоградской, Оренбургской, Рязанской, Тверской и Тульской областями.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об отражении атаки БПЛА.
Глава Ростовской области Юрий Слюсарь также сообщал об отражении атаки беспилотников на четыре муниципалитета региона.
В Оренбургской области после удара БПЛА вспыхнул пожар в одном из цехов газового завода.