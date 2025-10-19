Сборная Узбекистана выступит на ЧМ по таэквондо WT — состав команды

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по таэквондо WT выступит на чемпионате мира, сообщает НОК.
Состязания пройдут с 24 по 30 октября в китайском городе Уси Награды мирового первенства будут оспаривать спортсмены из 154 стран.
Ассоциация таэквондо WT Узбекистана объявила, кто из спортсменов примет участие в соревнованиях.
Мужчины.
−54 кг: Жахонгир Худойбердиев.
−58 кг: Омонжон Отажонов.
−63 кг: Назарали Назаров.
−68 кг: Диёрбек Тухлибоев.
−74 кг: Нажмиддин Косимхожиев.
−80 кг: Жасур Жайсунов.
−87 кг: Шухрат Салаев.
+87 кг: Марат Мавлонов.
Девушки.
−46 кг: Мадина Шониёзова.
−49 кг: Лайло Хасанова.
−53 кг: Лайло Зайниддинова.
−57 кг: Мадина Мирабзалова.
−62 кг: Севинч Хаитова.
−67 кг: Озода Собиржонова.
+73 кг: Светлана Осипова.