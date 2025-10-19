Ричмонд
Сборная Узбекистана выступит на ЧМ по таэквондо WT — состав команды

Награды мирового первенства в КНР будут оспаривать спортсмены из 154 стран.

ТАШКЕНТ, 19 окт — Sputnik. Сборная Узбекистана по таэквондо WT выступит на чемпионате мира, сообщает НОК.

Состязания пройдут с 24 по 30 октября в китайском городе Уси Награды мирового первенства будут оспаривать спортсмены из 154 стран.

Ассоциация таэквондо WT Узбекистана объявила, кто из спортсменов примет участие в соревнованиях.

Мужчины.

−54 кг: Жахонгир Худойбердиев.

−58 кг: Омонжон Отажонов.

−63 кг: Назарали Назаров.

−68 кг: Диёрбек Тухлибоев.

−74 кг: Нажмиддин Косимхожиев.

−80 кг: Жасур Жайсунов.

−87 кг: Шухрат Салаев.

+87 кг: Марат Мавлонов.

Девушки.

−46 кг: Мадина Шониёзова.

−49 кг: Лайло Хасанова.

−53 кг: Лайло Зайниддинова.

−57 кг: Мадина Мирабзалова.

−62 кг: Севинч Хаитова.

−67 кг: Озода Собиржонова.

+73 кг: Светлана Осипова.