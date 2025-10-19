Бывшего предпринимателя из Ростовской области обвинили в госизмене

С апреля по июль 2025 года мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его неоднократно арестовывали на 15 суток. В судебных заседаниях нарушитель порядка признал, что нецензурно выражался в общественном месте, а также отказывался предъявить документы полицейским.