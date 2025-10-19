Ричмонд
Бывшего предпринимателя из Ростовской области обвинили в госизмене

Безработного дончанина наказали за мелкое хулиганство, а потом предъявили обвинение в госизмене.

Источник: Комсомольская правда

Бывшего предпринимателя из Ростовской области обвинили в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

С апреля по июль 2025 года мужчина привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Его неоднократно арестовывали на 15 суток. В судебных заседаниях нарушитель порядка признал, что нецензурно выражался в общественном месте, а также отказывался предъявить документы полицейским.

Срок последнего административного ареста истекал у мужчины в конце августа. Однако ему предъявили новое и куда более серьезное обвинение: теперь он фигурант уголовного дела о государственной измене. По решению суда дончанина отправили в столичный СИЗО.

Следователи обратились в суд Москвы с ходатайством продлить безработному мужчине срок содержания под стражей. Дата продления меры пресечения пока не известна.

