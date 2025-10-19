Экс-президент Франции Саркози будет отбывать срок в одиночной камере

В июне Саркози лишили ордена Почетного легиона из-за коррупционного скандала и судебного разбирательства по данному факту. Также его обвинили по делу о прослушке, после чего признали виновным в «коррупции и торговле влиянием», что стало беспрецедентным приговором в отношении президента Франции. Политика приговорили к году лишения свободы.