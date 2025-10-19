Роспатент объяснил, почему Шаман не сможет создать бренд «Я русский»

Заслуженному артисту России Ярославу Дронову (Shaman) отказали в регистрации товарного знака «Я русский». Выражение не может быть зарегистрировано, так как относится к общеупотребимым и не обладает необходимыми различительными свойствами. Об этом сообщил глава Роспатента Юрий Зубов.

«Причина — несоответствие требованиям государственной регистрации. Товарный знак должен обладать различительными свойствами, чтобы потребители могли однозначно идентифицировать продукцию или услуги конкретного правообладателя», — приводят слова Зубова РИА Новости. Он отметил, что это касается как словесных, так и иных типов знаков.

Глава Роспатента также добавил, что выражения, которые имеют общеизвестное семантическое значение, не могут выполнять функцию товарного знака и не соответствуют критериям охраноспособности. Аналогичный подход применяется ко всем заявкам, где заявленное для регистрации обозначение не позволяет отличить товары или услуги одного производителя от других. Такие заявки получают отказ, вне зависимости от общественной известности заявителя или популярности фразы.

В октябре 2024 года артист Shaman направил в Роспатент две заявки на регистрацию товарного знака «Я русский», который совпадает с названием одного из его синглов. Предполагалось, что под этим брендом будут выпускаться алкогольные напитки, включая вино, водку и ликеры, а также иная продукция данного сегмента. Вторая заявка также включала парфюмерию и различные косметические изделия, такие как блеск для губ и блестки для тела.