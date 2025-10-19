Ричмонд
В аэропортах Самары, Саратова и Уфы ввели ограничения на полеты

На запасные аэродромы отправили 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропортах Самары, Саратова и Уфы.

Источник: Комсомольская правда

В аэропортах Самары, Саратова и Уфы временно не принимают и не отправляют полеты для обеспечения безопасности полетов. Об этом утром в воскресенье, 19 октября, сообщили в Росавиации.

В заявлении уточняется, что запрет на работу воздушных гаваней был принят для обеспечения безопасности перелетов.

«Самара (Курумоч), Саратов (Гагарин), Уфа. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 06:15 мск. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов», — сказано в заявлении ведомства.

Отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта в приоритетном порядке примут все необходимые меры.

В период действия указанных ограничений на запасные аэродромы отправили 12 самолетов, которые должны были приземлиться в аэропортах Самары, Саратова и Уфы.

Накануне Минобороны РФ сообщило, что силы ПВО за ночь сбили 45 беспилотников над российскими регионами. Больше всего было сбито над территориями Самарской и Саратовской областей — 12 и 11 БПЛА соответственно.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше